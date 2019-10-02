США запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-3»

США в очередной раз запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), который может нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Командование глобального удара Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.

Как отмечается, запуск был совершен в 01:13 (по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиационной базе Ванденберг в штате Калифорния.

Известно, что головная часть ракеты без вооружения пролетела 6,76 тыс. километров и поразила условного противника на полигоне США в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Представители американского ВВС сообщили, что запуск был проведен с целью проверки эффективности, готовности и точности системы оружия.

| 2019-10-02T16:28:03+00:00 2 октября 2019, 19:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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