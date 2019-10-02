США запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-3»

США в очередной раз запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), который может нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Командование глобального удара Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.

Как отмечается, запуск был совершен в 01:13 (по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиационной базе Ванденберг в штате Калифорния.

Известно, что головная часть ракеты без вооружения пролетела 6,76 тыс. километров и поразила условного противника на полигоне США в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Представители американского ВВС сообщили, что запуск был проведен с целью проверки эффективности, готовности и точности системы оружия.