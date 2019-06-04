США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент. передает РИА Новости.
Ранее во вторник министерство финансов США сообщило о своем решении запретить наиболее популярную форму поездок — групповых с целью образования. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.
«В дополнение США более не будут позволять визиты на Кубу с помощью пассажирских и туристических судов, включая круизные суда и яхты, а также частные и корпоративные самолеты», — говорится в заявлении госдепа.
США признают, что целью новых санкций является туризм.
«Эти действия напрямую связаны с индустрией туризма, которая тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой. Скрытый туризм помогал военным на Кубе набивать карманы», — говорится в заявлении. США также вновь обвинили власти Кубы в поддержке властей Венесуэлы и преследовании собственных граждан.