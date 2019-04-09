США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи

Американские власти приняли решение о запрете въезда на территорию США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамаля Кашикчи, передает Life.ru.

В заявлении госдепа указывается: по закону, если «чиновники иностранных правительств были вовлечены в значительную коррупцию или серьёзное нарушение прав человека, эти лица и члены их семей не подлежат въезду в Соединённые Штаты».

В качестве причины запрета Штаты назвали «роль в убийстве Джамаля Кашикчи» 16 граждан Саудовской Аравии. При этом уточнять детали в госдепе не посчитали нужным.