США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи

Американские власти приняли решение о запрете въезда на территорию США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамаля Кашикчи, передает Life.ru.

В заявлении госдепа указывается: по закону, если «чиновники иностранных правительств были вовлечены в значительную коррупцию или серьёзное нарушение прав человека, эти лица и члены их семей не подлежат въезду в Соединённые Штаты».

В качестве причины запрета Штаты назвали «роль в убийстве Джамаля Кашикчи» 16 граждан Саудовской Аравии. При этом уточнять детали в госдепе не посчитали нужным.

| 2019-04-09T09:28:26+00:00 9 апреля 2019, 11:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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