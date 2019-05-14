США запретили Европе разрабатывать собственное оружие

Вашингтон предупредил Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов, пишет El Pais со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини, передает РИА Новости.

В тексте письма отмечается, что нынешние планы Евросоюза в сфере обороны несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.

В частности, Вашингтон не доволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС приглашать неевропейские страны к участию в проектах, однако при этом любой из таких проектов будет полностью в интелеллектуальной собственности Евросоюза.

Кроме того, США также не довольны условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), которая направлена на более тесное сотрудничество 25 стран-членов ЕС.

В письме заместитель госсекретаря США также указывает на то, что развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем, которые не являются взаимозаменяемыми, а это, по мнению Лорд, расходует оборонные ресурсы и порождает соперничество между НАТО и ЕС.

США также настаивают на том, чтобы из проектов удалили условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству любые предприятия.