США заподозрили Камбоджу в планах разместить китайскую военно-морскую базу

США подозревают Камбоджу в намерении предоставить КНР военно-морскую базу Реам в провинции Сиануквиль на берегу Сиамского залива после отказа правительства страны от американской помощи в ее ремонте, сообщает в среду интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Помощник министра обороны США по делам Южной и Юго-Восточной Азии Джозеф Фелтер потребовал объяснений от Камбоджи по поводу ее отказа от американской помощи в ремонте учебно-тренировочной части и судоремонтного дока базы, сообщает издание.
«Письмо (Камбоджи с отказом от принятия помощи) от 6 июня было внимательно рассмотрено всеми структурами правительства США и создало у многих впечатление, что такая резкая смена курса может означать более глубокие планы в отношении военно-морской базы Реам, например такие, которые могут быть связаны с предоставлением места базирования кораблям и воинским соединениям Китая», — говорится в письме Фелтера, которое цитирует газета.(РИА Новости)