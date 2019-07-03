США заподозрили Камбоджу в планах разместить китайскую военно-морскую базу

«Письмо (Камбоджи с отказом от принятия помощи) от 6 июня было внимательно рассмотрено всеми структурами правительства США и создало у многих впечатление, что такая резкая смена курса может означать более глубокие планы в отношении военно-морской базы Реам, например такие, которые могут быть связаны с предоставлением места базирования кораблям и воинским соединениям Китая», — говорится в письме Фелтера, которое цитирует газета.(РИА Новости)