США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РИА Новости.
Отмечается, что американский лидер уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплату долгов.
Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, их основной целью было привлечение средств на строительство в стране железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у американских коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах, указывает Bloomberg.
По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.
Власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.
Экономический конфликт между КНР и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон решил тогда ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.