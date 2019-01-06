США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ

Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. Как передает РИА Новости, об этом сообщает израильский портал iHLS.
Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, что делает необходимым одобрение сделки Казначейством США.
«Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи», — отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.
Он предположил, что замена американских запчастей займет много времени.
В конце апреля компания «Гражданские самолеты Сухого» на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.
SSJ-100 — первый самолет подобного типа, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.
Производство SSJ-100 началось в 2011 году. За рубежом этот самолет эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — «Аэрофлот».