США вывезут из Сирии пленных джихадистов и жен боевиков

Военнослужащие США при отступлении из Сирии в Ирак эвакуируют лагерь жен джихадистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство SANA.

Женщины содержались в лагере аль-Холь к востоку от города Аль-Хасеке. Уточняется, что решение об эвакуации было принято из-за повышенной активности израильских вертолетов.

Кроме того, по данным телеканала Ikhbariya, американские военные вывозят с собой в Ирак террористов ИГ, отбывающих заключение в сирийских тюрьмах. Так, они уже эвакуировали 230 человек из нескольких специализированных исправительных учреждений города Аль-Маликия в провинции Хасеке.

Ранее сообщалось, что американские военные уничтожают свои объекты при передислокации в Ирак, в том числе авиабазы. Конвои движутся из Алеппо и Ракки через провинцию Хасеке. США перебрасывают из Сирии в соседнее государство около тысячи солдат по воздуху и по земле. Эвакуация связана как с планами президента Дональда Трампа вывести американские силы из Сирии, так и с началом военной операции Турции.

9 октября Анкара начала в Сирии операцию под названием «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности (lenta.ru)