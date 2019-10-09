США вывели свои войска из района потенциального наступления Турции в Сирии

США передислоцировали свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, но при этом американское военное присутствие в этой стране остается неизменным. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы на севере Сирии из района потенциального наступления Турции, — отмечается в тексте. — Мы не меняли своего военного присутствия в Сирии».

«Министерство убеждено, что установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности», — подчеркнул Хоффман.

Представитель Пентагона обратил особое внимание на то, что, вопреки различным сообщениям, президент США Дональд Трамп в последние дни консультировался с руководством ведомства по сложившейся ситуации.(ТАСС)