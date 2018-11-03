США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней

Соединенные Штаты выведут из-под действия антииранских санкций, о которых будет объявлено 5 ноября, восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Его спросили, собирается ли Вашингтон продлевать временное исключение из-под действия санкций для восьми стран. «Мы не собираемся делать дополнительные исключения в конце [предоставленного по закону этим странам] 180-дневного периода. Мы проявляем особую осторожность с тем, чтобы проводить нашу кампанию максимального экономического давления [на Иран], не увеличивая цены на нефть», — отметил дипломат.

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