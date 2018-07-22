США выступает за «реформирование» миссии ООН на Кипре

США выступают за снижение численности «голубых касок» ООН на Кипре.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники в ООН.

Согласно дипломатическим источникам АА, Вашингтон рассматривает два варианта реформирования Миссии по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP).

Администрация Дональда Трампа уже добилась снижения числа «голубых касок» ООН в ряде регионов планеты путем сокращения финансирования всемирной организации.

При этом в Вашингтоне выступают также за «структурные изменения» и сокращение численности военнослужащих UNFICYP.

Администрация Трампа также призвала стороны кипрского конфликта к «скорейшим шагам по политическому урегулированию многолетнего конфликта».

Вместе с тем, Белый дом рассматривает вариант полного прекращения деятельности миротворческой миссии ООН на Кипре.

Однако диписточники отмечают, что Великобритания, Франция, Россия и Китай не поддерживают данную идею Трампа.

Великобритания и Франция сходятся во мнении, что UNFICYP способствует обеспечению стабильности на острове, а сворачивание миссии «голубых касок» приведет к эскалации напряженности на Кипре.

Россия и Китай считают, что миссия ООН должна продолжить функционировать на Кипре в существующем формате.

Греческая община Кипра обеспокоена возможным снижением численности контингента ООН или сворачиванием его деятельности.

В распоряжении агентства «Анадолу» оказался текст письма властей греческого Кипра в адрес Совбеза ООН.

«UNFICYP, безусловно, способствует сохранению стабильности на острове, снижению напряженности до минимума. Тем самым формируется благоприятная атмосфера для мирных переговоров по урегулированию конфликта», — говорится в письме.

В письме также привлекается внимание к тому факту, что миссия UNFICYP является одной из самых малочисленных миротворческих миссий ООН.

Лишь 0,5% бюджета ООН, выделенного под миротворческие миссии, приходится на долю UNFICYP. То есть эта миссия не сопряжена с финансовой нагрузкой на деятельность организации, говорится в письме.

В то же время, власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) полагают, что миротворческая миссия ООН уже утратила свою актуальность.

Вице-премьер и министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай отметил, что миротворцы ООН – показатель статус-кво на острове.

«Представители НПО, политики, высокопоставленные военнослужащие могут проводить встречи и без посредников, которые в основном играют роль «почтальонов» между двумя общинами. Остров более не нуждается в миссии ООН», — сказал Озерсай.

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