США выставили условия для возобновления взаимодействия с Россией

Глава национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что любое взаимодействие Вашингтона и Москвы возможно только если Россия прекратит «вмешиваться» в дела США.

Ранее он заявил, что Россия «хотя и пытается вмешаться в процесс промежуточных выборов в США, речи о столь же настойчивых усилиях, которые наблюдались в 2016 году, не ведется».

«Если мы хотим, чтобы у нас было хоть какое-то взаимодействие по проблемам, представляющим взаимный интерес, русские должны прекратить делать то, что они делают», — сказал Коут на брифинге в Белом доме