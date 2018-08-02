США выставили условия для возобновления взаимодействия с Россией

Глава национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что любое взаимодействие Вашингтона и Москвы возможно только если Россия прекратит «вмешиваться» в дела США.
«Если мы хотим, чтобы у нас было хоть какое-то взаимодействие по проблемам, представляющим взаимный интерес, русские должны прекратить делать то, что они делают», — сказал Коут на брифинге в Белом доме

Ранее он заявил, что Россия «хотя и пытается вмешаться в процесс промежуточных выборов в США, речи о столь же настойчивых усилиях, которые наблюдались в 2016 году, не ведется».

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| 2018-08-02T23:37:32+00:00 3 августа 2018, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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