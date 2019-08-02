США вышли из ДРСМД

США в пятницу вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь возможность разработать новые ядерные боеголовки.

Это произошло после того, как Россия отказалась уничтожить новые ракеты, которые, по словам НАТО, нарушают условия договора.

Президент Дональд Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить новое соглашение, которое придет на смену историческому договору, заключенному во время «холодной войны».

«Россия хотела бы что-то предпринять в плане ядерного соглашения, и меня это устраивает. Они хотят что-то сделать, и я тоже», – сказал Трамп, отвечая в четверг вечером на вопрос корреспондента «Голоса Америки».

При этом президент отметил, что не обсуждал ДРСМД с российским президентом Владимиром Путиным в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы.