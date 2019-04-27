США выходят из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международного договора о торговле оружием, передает РИА Новости.

«Я официально заявляю сегодня, что США отзовут свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением», — заявил американский лидер.

Д.Трамп отметил, что Вашингтон направит официальное уведомление о выходе из договора в ООН.

Кроме того, президент прямо на трибуне подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации.

«Мы никому не отдадим суверенитет Америки», — заявил он.