США выдворяют двух сотрудников ООН при ООН

Соединенные Штаты выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США». Соответствующее сообщение разместила в четверг в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, [они] также ограничены в пребывании на Манхэттене», — написала дипломат.(ТАСС)

| 2019-09-19T23:41:06+00:00 20 сентября 2019, 00:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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