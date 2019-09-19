США выдворяют двух сотрудников ООН при ООН

Соединенные Штаты выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США». Соответствующее сообщение разместила в четверг в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, [они] также ограничены в пребывании на Манхэттене», — написала дипломат.(ТАСС)