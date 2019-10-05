США выделят Грузии $132 млн помощи

В проекте бюджета США на 2020 год есть пункт о выделение Грузии финансовой помощи в размере $132 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, финпомощь будет осуществлена в рамках «закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ (SFOP) на 2020 финансовый год», который утвердил комитет по ассигнованиям сената Соединенных Штатов.

Финансовая помощь предоставляется государствам-партнерам.

Известно, что страна, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения, не будет в дальнейшем финансово поддерживаться Вашингтоном.