США выделят Грузии $132 млн помощи

В проекте бюджета США на 2020 год есть пункт о выделение Грузии финансовой помощи в размере $132 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, финпомощь будет осуществлена в рамках «закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ (SFOP) на 2020 финансовый год», который утвердил комитет по ассигнованиям сената Соединенных Штатов.

Финансовая помощь предоставляется государствам-партнерам.

Известно, что страна, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения, не будет в дальнейшем финансово поддерживаться Вашингтоном.

| 2019-10-05T14:57:12+00:00 5 октября 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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