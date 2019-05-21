США выделят $38,5 млн на создание глобального архива постов в соцсетях

Соединенные Штаты намерены создать архив, в которой войдут 350 млрд записей пользователей в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявку на исследование Военно-морского министерства страны.

Согласно имеющейся информации, на создание подобного архива Вашингтон готов потратить $38,5 млн. В него войдут комментарии как минимум 200 млн уникальных пользователей из 100 стран мира. В архиве будут указываться имя юзера и дата размещения публикации.

Уточняется, что такой архив нужен американской стороне для моделирования эволюции языковых сообществ, понимания основ общественной динамики и новых видов коллективного выражения мнения.

| 2019-05-21T09:58:07+00:00 21 мая 2019, 12:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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