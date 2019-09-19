США выдали Роухани и Зарифу визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке

Власти США выдали президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу визы для посещения предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом ТАСС сказал в четверг представитель постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter подтвердил намерения Зарифа отправиться на Генассамблею ООН. «Министр иностранных дел [Ирана] Джавад Зариф утром в пятницу (20 сентября) отправится в Нью-Йорк для посещения 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — написал он.

В среду агентство ИСНА сообщило, что президент Ирана может не посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября, если в ближайшие часы США не выдадут членам иранской делегации визы. Отсутствие виз подтвердил также глава МИД Ирана.(ТАСС)

| 2019-09-19T22:22:14+00:00 19 сентября 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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