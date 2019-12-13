США вводят санкции против сына президента Никарагуа

Власти США вводят санкции в отношении Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо — сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.

Кроме того, Вашингтон добавил в санкционные списки три базирующиеся в Никарагуа компании, которыми владеет или которые контролирует Рафаэль Антонио Ортега Мурильо.

«Рафаэль Ортега является ключевым управляющим денежными средствами в незаконных финансовых схемах семьи Ортега. Минфин вводит санкции в отношении Рафаэля и компаний, которыми он владеет и использует для отмывания денег, чтобы поддерживать режим Ортеги за счет народа Никарагуа», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.(ТАСС)