США вводят санкции против главы полиции Грозного

США вводят санкции против начальника УМВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Чечне», — говорится в сообщении.

Как объявили в Госдепе, он внесен в список за «причастность к серьезным нарушениям прав человека». Также во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов якобы «ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».(Газета.Ru)

| 2019-12-10T22:13:15+00:00 11 декабря 2019, 04:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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