США вводят санкции против главы полиции Грозного

США вводят санкции против начальника УМВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Чечне», — говорится в сообщении.

Как объявили в Госдепе, он внесен в список за «причастность к серьезным нарушениям прав человека». Также во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов якобы «ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».(Газета.Ru)