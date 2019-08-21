США вводят санкции против физических лиц и компаний КНР за причастность к обороту опиоидов

Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США.

Как отметила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер, лица, внесенные в черный список, «осуществляли международную операцию по обороту наркотиков, в рамках которой производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах». Слова Манделкер приводятся в заявлении Минфина.(ТАСС)

| 2019-08-21T21:12:50+00:00 21 августа 2019, 23:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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