США вводят санкции против чиновников Кубы из-за условий работы врачей за рубежом

 США вводят визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госдепартамент США вводит санкции против кубинских официальных лиц, ответственных за эксплуатацию и принудительный труд врачей в рамках медицинских программ за рубежом, — отмечается в сообщении. — Врачи вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении. Режим [так кубинские власти именуются США] изымал паспорта у докторов и следил за ними после работы».

Кроме того, утверждает ведомство, кубинские власти якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.

«Призываем правительства стран, где проводятся такие кубинские программы, принять меры против эксплуатации этих врачей», — подчеркивается в заявлении.(ТАСС)

| 2019-10-01T08:55:04+00:00 1 октября 2019, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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