США вводят санкции против чиновников Кубы из-за условий работы врачей за рубежом

США вводят визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госдепартамент США вводит санкции против кубинских официальных лиц, ответственных за эксплуатацию и принудительный труд врачей в рамках медицинских программ за рубежом, — отмечается в сообщении. — Врачи вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении. Режим [так кубинские власти именуются США] изымал паспорта у докторов и следил за ними после работы».

Кроме того, утверждает ведомство, кубинские власти якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.

«Призываем правительства стран, где проводятся такие кубинские программы, принять меры против эксплуатации этих врачей», — подчеркивается в заявлении.(ТАСС)