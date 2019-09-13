США ввели санкции против трех кибергрупп из КНДР

США вводят санкции против трех хакерских групп из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC).

«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры, — отмечается в документе. — Это хакерские группы Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. По словам заместителя министра финансов Сигала Манделкер, «данные хакерские группы проводили кибератаки для поддержки незаконных оружейных и ракетных программ КНДР».

«Мы продолжим способствовать сохранению санкций США и ООН в отношении КНДР и будем работать с международным сообществом в обеспечении кибербезопасности», — добавила она.

Ведомство утверждает, что Lazarus Group, созданная властями КНДР в 2007 году, занималась кибершпионажем, кражей данных и средств, распространением вредоносных программ в отношении иностранных правительств, военных, бизнеса, промышленности и СМИ. Минфин также считает группу причастной к вирусу-вымогателю WannaCry. Bluenoroff, по мнению США, пыталась украсть $1,1 млрд у различных финансовых институтов и провела ряд успешных операций против банков Бангладеш, Вьетнама, Индии, Мексики, Пакистана, Турции, Филиппин, Чили, Южной Кореи и других. Andariel подозревается в киберпреступлениях против южнокорейского правительства и инфраструктуры.

Вся собственность и имущественные интересы данных групп и организаций, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.(ТАСС)