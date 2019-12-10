США ввели санкции против шести фирм и одного гражданина Словакии

Министерство финансов США ввело во вторник санкции против шести компаний и одного гражданина Словакии в рамках так называемого Глобального акта Магнитского. Как сообщается в распространенном заявлении ведомства, данный шаг приурочен ко Дню прав человека, 10 декабря.

Рестрикции были введены против словацкого предпринимателя Мариана Кочнера — заказчика убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о связях двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Это привело к крупному скандалу и отставке с поста премьер-министра лидера партии «Направление — социальная демократия» Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Пеллегрини.(ТАСС)