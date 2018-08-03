США ввели санкции против российского банка

Министерство финансов США внесло российский банк Агросоюз в санкционный список за предоставление услуги Северной Корее в обход санкций ООН, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодняшнее действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанного с Северной Кореей, которая предназначалась для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Вона, 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и южнокорейской компании Korea Ungum Corporation.

«Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи», — сказал министр финансов Стивен Мнучин.

В результате сегодняшних действий, любое имущество или имущественные интересы подсанкционных лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США, Вашингтон заблокировал, а гражданам США вообще запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.

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