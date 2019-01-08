США ввели санкции против одного из крупнейших телеканалов Венесуэлы

США ввели санкции в отношении одного из крупнейших телеканалов Венесуэлы Globovision, однако сделали послабления для его американских контрагентов сроком на год, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина Соединенных Штатов.
Ее головная контора в Каракасе, а также подразделение, зарегистрированное в Майами, штат Флорида, попали в список компаний, которые Вашингтон счел «принадлежащими или контролируемыми» рядом физических лиц, в чьи имена тоже были добавлены в список.
«Одновременно с этим действием Управление по контролю за иностранными активами выдает генеральную лицензию, которая разрешает определенные транзакции и виды деятельности с двумя компаниями, принадлежащими или находящимися под контролем (венесуэльского миллиардера Рауля Горрина – ред.) и (его зятя Густаво Адольфо – ред.) Пердомо, — Globovision Tele C.A. и Globovision Tele CA Corp сроком на один год», — сказано в документе.
Это исключение должно позволить контрагентам телекомпании продолжить «определенную деятельность по поддержанию или сворачиванию работы или действующих контрактов».
«Путь к предоставлению Соединенными Штатами постоянного исключения из санкций для этих подразделений лежит через лишение активов или отказ от контроля вошедшими в список физическими лицами, включая Горрина и Пердомо», — сказано в документе.