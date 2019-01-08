США ввели санкции против одного из крупнейших телеканалов Венесуэлы

«Одновременно с этим действием Управление по контролю за иностранными активами выдает генеральную лицензию, которая разрешает определенные транзакции и виды деятельности с двумя компаниями, принадлежащими или находящимися под контролем (венесуэльского миллиардера Рауля Горрина – ред.) и (его зятя Густаво Адольфо – ред.) Пердомо, — Globovision Tele C.A. и Globovision Tele CA Corp сроком на один год», — сказано в документе.