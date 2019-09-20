США ввели санкции против Национального банка Ирана.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну», — сказал Трамп журналистам пула.
В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.
Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.