США ввели санкции против Национального банка Ирана

США ввели санкции против Национального банка Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну», — сказал Трамп журналистам пула.

В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.

Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.