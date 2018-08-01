США ввели санкции против двух турецких министров

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».»По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона», — сказал Сандерс на брифинге.

Она отметила, что все счета и активы министров, находящиеся в юрисдикции США, заморожены.