США ввели санкции против двух турецких министров

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».»По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона», — сказал Сандерс на брифинге.

Она отметила, что все счета и активы министров, находящиеся в юрисдикции США, заморожены.

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| 2018-08-01T22:11:51+00:00 1 августа 2018, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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