США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенного на сайте минфина сообщения, передает РИА Новости.
Отмечается, что под санкции попадают Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михарес.
Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения. При этому Пенс не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.
| 2019-07-19T21:42:17+00:00 19 июля 2019, 23:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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