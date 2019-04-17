США ввели новые санкции против Никарагуа и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также никарагуанского банка Corporativo (еще одно название — BANCORP), следует из сообщения американского минфина.

«Следующие организации были добавлены в список Управления по контролю за иностранными активами казначейства США: Центральный банк Венесуэлы и банк Corporativo», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в санкционный список по Венесуэле были добавлены два физлица — Ортега Мурилло из Никарагуа и Рузза Теран из Венесуэлы.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе выступления в Майами также подтвердил введение соответствующих санкций.