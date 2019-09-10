США ввели новые санкции против ИГ, «Аль-Каиды» и представителей КСИР

США ввели новые санкции против террористических группировок ИГ, «Аль-Каида», представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом сообщил американский Минфин, передает ТАСС.

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме, президент США ДональдТрамп во вторник подписал указ, совершенствующий систему введения санкций США за террористическую деятельность. «Сегодня [во вторник] президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом <…> Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире», — отметил глава финансового ведомства.