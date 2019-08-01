США введут пошлину на товары из Китая стоимостью в $300 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, при

По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.

«Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие 10% пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов», — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.(РИА Новости)
| 2019-08-01T23:09:40+00:00 2 августа 2019, 00:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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