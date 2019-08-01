США введут пошлину на товары из Китая стоимостью в $300 миллиардов

По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

«Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее», — написал Трамп. Он сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил «конструктивный» характер

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, при

этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.