США введут пошлину на товары из Китая стоимостью в $300 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, при
По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.
«Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие 10% пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов», — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.(РИА Новости)