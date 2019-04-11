США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Там уточняется, что расквартированное в Техасе 32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады будет интегрировано в существующую архитектуру ПРО НАТО «на ограниченный период плановых технических работ и модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии этим летом».