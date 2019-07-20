США возобновят переговоры с «Талибаном», заявил источник

Движение «Талибан» и официальные лица США планируют возобновить переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане на следующей неделе на фоне всплеска насилия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.