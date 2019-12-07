США возобновили переговоры с “Талибаном”

США возобновили переговоры с радикальным движением “Талибан”. Как сообщает TOLO News со ссылкой на информированные источники с американской стороны.

По заявлению источников, представители Соединенных штатов проводят переговоры с талибами в Дохе, Катар. Отмечается, что обсуждение сфокусировано на снижении уровня насилия, что должно привести к межафганским переговорам и прекращению огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил накануне в Афганистане, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тысяч военнослужащих.