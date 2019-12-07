США возобновили переговоры с “Талибаном”

 

США возобновили переговоры с радикальным движением “Талибан”. Как сообщает TOLO News со ссылкой на информированные источники с американской стороны.

По заявлению источников, представители Соединенных штатов проводят переговоры с талибами в Дохе, Катар. Отмечается, что обсуждение сфокусировано на снижении уровня насилия, что должно привести к межафганским переговорам и прекращению огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил накануне в Афганистане, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тысяч военнослужащих.

| 2019-12-07T23:06:56+00:00 7 декабря 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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