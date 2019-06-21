США возложили на Иран ответственность за напряженность на Ближнем Востоке

Ранее госдепартамент США сообщил, что Хук отправится в турне по странам Аравийского полуострова, где проведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна о действиях Ирана.

«Необходимо противостоять намерениям Ирана использовать его союзников для нападения на Саудовскую Аравию и дестабилизации региона. Если бы мы не преуспели в противостоянии Ирану в Йемене, тогда бы угроза начала регионального конфликта на Ближнем Востоке возросла», — сказал Хук.

Он заявил, что США делают все возможное, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Ираном и вернуть систему сдерживания в регионе. «Кампания по оказанию давления на Тегеран приносит плоды, и Иран ощущает свою слабость. Наложенные нами санкции лишили иранский режим возможности использовать доходы в десятки миллиардов долларов для прямых или непрямых атак», — отметил Хук.