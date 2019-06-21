США возложили на Иран ответственность за напряженность на Ближнем Востоке

США считают необходимым противостоять намерениям Ирана использовать союзников для нападения на Саудовскую Аравию, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук во время своего визита в Эр-Рияд, он встретился с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом бен Мухаммедом аль-Ибаном и обсудил с ним «угрозу со стороны Ирана», передает РИА Новости.
Ранее госдепартамент США сообщил, что Хук отправится в турне по странам Аравийского полуострова, где проведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна о действиях Ирана.
«Необходимо противостоять намерениям Ирана использовать его союзников для нападения на Саудовскую Аравию и дестабилизации региона. Если бы мы не преуспели в противостоянии Ирану в Йемене, тогда бы угроза начала регионального конфликта на Ближнем Востоке возросла», — сказал Хук.
Он заявил, что США делают все возможное, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Ираном и вернуть систему сдерживания в регионе. «Кампания по оказанию давления на Тегеран приносит плоды, и Иран ощущает свою слабость. Наложенные нами санкции лишили иранский режим возможности использовать доходы в десятки миллиардов долларов для прямых или непрямых атак», — отметил Хук.
Однако он возложил на Иран ответственность за рост напряженности в регионе из-за отказа от любых дипломатических инициатив. «Дипломатические усилия Вашингтона сводятся к тому, чтобы не позволить Ирану отвечать с применением военной силы. Иран должен отвечать на наши дипломатические усилия дипломатическим путем», — добавил спецпосланник США.
| 2019-06-21T22:33:06+00:00 22 июня 2019, 01:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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