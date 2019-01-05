США вновь призвали Анкару отказаться от С-400

Американская делегация, прибывшая на этой неделе в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвинула в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400, сообщает издание «Йени шафак».

«Вашингтон в четверг выдвинул условие, что Турция должна отменить заказ на сделанные Россией зенитные ракетные комплексы С-400 в обмен на собранные США Patriot», — пишет газета.

Такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции.

Однако, уточняет издание, предложение США о продаже систем Patriot не предусматривало ни передачу технологий, ни скидку, хотя Анкара ранее требовала включить оба этих элемента в финальный вариант соглашения — до того, как Турция примет окончательное решение о покупке Patriot.

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