США вновь патрулируют район месторождений на северо-востоке Сирии

Военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вблизи зоны проведения операции «Источник мира», сообщает Агентство Анадолу.

Военные армии США на пяти бронетранспортерах и двух пикапах провели патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания в шести километрах от сирийско-турецкой границы.

Патрулирование района месторождений в районе Кахтания на востоке провинции Камышлы было приостановлено американцами сразу после начала операции «Источник мира».

Другой нефтеносный район Сирии — Румейлан расположен в 15-20 километрах от иракской границы. На американской военной базе в Румейлане дислоцировано более 100 военнослужащих.

На прошлой неделе США сообщили, что усилят военное присутствие в районе нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. После этого в Дейр-эз-Зор из Ирака были переброшены американские военные.