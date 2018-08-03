США внимательно следят за иранскими учениями в Персидском заливе

США внимательно следят за иранскими военно-морскими учениями в Персидском заливе и будут поддерживать свободу судоходства в этом стратегическом регионе, заявил глава ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

«Они проводят учения. Мы за ними внимательно следим, – сказал он в эксклюзивном интервью. – Мы, разумеется, продолжим обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе».

ВМС США защищают нормы морского судоходства, которые допускают проход через этот узкий пролив, расположенный в восточной части Персидского залива и являющийся одним из важнейших экспортных маршрутов мира.

Корпус стражей Исламской Революции недавно пригрозил заблокировать пролив. По словам представителя США, в иранских учениях принимают участие десятки кораблей.

Как заявил Ричардсон, если Иран попытается закрыть пролив, США и их союзники в регионе «смогут разобраться с этой угрозой».

Как рассказали «Голосу Америки» в Пентагоне, в Персидском заливе находится ракетный эскадренный миноносец USS The Sullivans, а еще несколько кораблей размещены на базе в Бахрейне.

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