США внесли в черный список пять китайских компаний

В заявлении министерства отмечается, что эти компании «с высокой долей вероятности» будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.(РИА Новости)