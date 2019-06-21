США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги. В черный список министерства торговли внесены Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.
В заявлении министерства отмечается, что эти компании «с высокой долей вероятности» будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.
Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.(РИА Новости)