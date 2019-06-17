США верят в Ким Чен Ына

Американская администрация считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию своей страны. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя публикацию радиостанцией «Голос Америки» копии документа, который якобы является «секретной директивой», распространенной Трудовой партией Кореи в ноябре прошлого года среди командного состава Вооруженных сил КНДР.

Согласно тексту документа, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал переговоры с США первым шагом к закреплению за его страной статуса ядерной державы. «Мы постоянно видим множество сообщений прессы, подобных этому, независимо от того, идет ли речь о Северной Корее или другой части земного шара. Мы, безусловно, не комментируем каждое такое сообщение и не строим догадки», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. «Президент Трамп и госсекретарь Помпео, разумеется, считают, что председатель Ким Чен Ын выполнит свое обязательство обеспечить денуклеаризацию. И это остается нашей политикой», — подчеркнула при этом Ортэгус.

От каких-либо других высказываний на эту тему она воздержалась.