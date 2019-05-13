США в очередной раз призвали Турцию отложить приобретение системы С-400

Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400», — отметило агентство, указав при этом, что Турция «изучает очередной призыв со стороны США».

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.