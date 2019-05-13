США в очередной раз призвали Турцию отложить приобретение системы С-400

Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400», — отметило агентство, указав при этом, что Турция «изучает очередной призыв со стороны США».

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

| 2019-05-14T01:32:30+00:00 14 мая 2019, 02:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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