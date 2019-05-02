США в очередной раз предупредили Турцию по поводу С-400

Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что существует очень малая вероятность того, что есть какое-то недопонимание», — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли ясно Турция осознает, что в случае покупки С-400 она не сможет участвовать в программе F-35.

Шанахан также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно. «Да, с нашей стороны нет никаких сомнений по этому поводу», — подчеркнул он.