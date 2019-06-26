США в очередной раз поставили Турцию перед выбором

И.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.

Эспер встретился на полях министерской встречи НАТО со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

«У лидеров состоялась откровенная, прозрачная дискуссия, в которой и.о. министра Эспер повторил, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции не будет позволено получить и то, и другое», — говорится в сообщении.

Также обсуждались Сирия, «вопросы региональной стабильности» и двусторонние отношения.

| 2019-06-26T23:09:06+00:00 27 июня 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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