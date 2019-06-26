США уверены, что смогут договориться с Индией по торговым пошлинам и С-400

Соединенные Штаты уверены, что им удастся урегулировать существующие разногласия с Индией относительно введенных ранее торговых пошлин и планов Нью-Дели закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

«Думаю, мы найдем способ решить эти вопросы», — сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Так он ответил на вопрос журналистов о том, каким образом заявления Вашингтона о важности Индии как ключевого партнера США в регионе сочетаются с угрозами введения против нее американских санкций — в том числе из-за намерения Нью-Дели закупить у России С-400.