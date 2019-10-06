США усилили атаки против талибов

США усилили атаки против талибов после срыва переговорного процесса. Как передает  РИА Новости, об эьтом заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с радикальным движением «Талибан» после того, как талибы взяли на себя ответственность за очередной теракт в Афганистане.

«Мы усилили наши атаки против талибов, так как переговоры прервались. Вы знаете, президент говорил об этом публично — мы значительно ускорили темп (проводимых операций против «Талибана» — ред.)», — сказал Эспер.

| 2019-10-06T08:54:18+00:00 6 октября 2019, 09:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss