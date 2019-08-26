США угрожают санкциями участникам международной выставки в Дамаске

Соединенные Штаты пригрозили участникам предстоящей международной выставки в Дамаске санкциями. Об этом заявил в понедельник пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы слышали, что Соединенные Штаты пригрозили любым участникам этой выставки санкциями, исходя из того, что любое присутствие на этом мероприятии будет означать поддержку, как они выражаются, сирийского режима, — сказал министр. — Это известная риторика, которую мы слышим регулярно в отношении Сирии и целого ряда других стран, где правительство выступает с самостоятельных позиций, не пляшет под чью-либо дудку».

Другая ситуация, по словам Лаврова, сложилась на Восточном берегу Евфрата, где все находится под контролем формирований вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии», поддерживаемых США. «Они [США] не только не запрещают кому бы то ни было осуществлять какие-то проекты на территории Заевфратья, наоборот, призывают настоятельно своих союзников в регионе и в Европе делать все, чтобы там восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать инфраструктуру и делать шаги по решению гуманитарных вопросов и в более долгосрочном плане создавать условия для нормального функционирования этой территории», — указал глава МИД РФ.

Глава МИД РФ подчеркнул неприемлемость такого подхода со стороны США. «Соединенные Штаты вот такой линией в отношении Восточного берега Евфрата, по сути дела, взяли курс на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сказал глава российского дипведомства. Он отметил, что это «грубейшее нарушение обязательств США, которые они взяли вместе со всеми остальными членами международного сообщества, проголосовав за резолюцию Совета Безопасности».