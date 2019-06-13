США уговаривают Индию не покупать С-400 и грозят ей санкциями

США не прекращают попытки уговорить Индию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники, Вашингтон также предупреждает Нью-Дели об угрозе применения американских санкций за военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии», — подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

«Когда президент [Владимир] Путин нанес в октябре прошлого года визит [в Индию], были дополнительные объявления относительно [закупки Индией у России] крупной военной техники, которые потенциально попадают под рассмотрение [Вашингтоном на предмет возможного введения в отношении Нью-Дели санкций]», — сказала американский дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Мы видим, как Индия, особенно за последние 10 лет, начала диверсифицировать свои источники вооружений. Наше (американо-индийское — прим. ТАСС) военно-техническое сотрудничество (ВТС) за последние 18 лет поднялось с нуля до 18 млрд долларов. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в развитии этого оборонного сотрудничества. Тем не менее порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеет российское происхождение», — отметила Уэллс.