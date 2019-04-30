США удерживают в заключении 1800 боевиков ИГ из Сирии, заявил Трамп

США удерживают в заключении 1,8 тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство», взятых в плен входе боев в Сирии, заявил президент Дональд Трамп.
«У нас 1,8 тысячи заключенных ИГ, взятых в заложники во время наших последних боев по 100% уничтожению халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными… Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах», — написал президент в Twitter.(РИА Новости)
| 2019-04-30T21:43:40+00:00 1 мая 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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