США удерживают в заключении 1800 боевиков ИГ из Сирии, заявил Трамп

США удерживают в заключении 1,8 тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство», взятых в плен входе боев в Сирии, заявил президент Дональд Трамп.
«У нас 1,8 тысячи заключенных ИГ, взятых в заложники во время наших последних боев по 100% уничтожению халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными… Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах», — написал президент в Twitter.(РИА Новости)