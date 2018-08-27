США собираются защищаться в Гааге

Международный суд в Гааге в понедельник начал слушания по иску Ирана против США о нарушениях заключенного в 1955 году договора о дружественных отношениях, экономических отношениях и консульских правах. Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, обращение Ирана в суд представляет собой «попытку вмешательства в суверенные права США на принятие законных мер, в том числе – восстановления санкций, необходимых для защиты национальной безопасности».

По словам Помпео, инициированные Ираном слушания являются примером неправомерного использования Гаагского суда.

Иран обратился в суд в прошлом месяце, чтобы оспорить решение США о прекращении участия в Совместном всеобъемлющего плане действий (СВПД) и восстановлении санкций, приостановленных в рамках этой договоренности.

«Президент Трамп вышел из СВПД по простой причине: соглашение не гарантировало защиту американского народа от рисков, создаваемых лидерами Ирана», – подчеркнул Помпео.

«На этой неделе, в Гаагском суде, мы будем решительно защищаться от необоснованных обвинений со стороны Ирана и продолжим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, мешать им финансировать террор, а также заниматься проблемой распространения Ираном баллистических ракет и других передовых вооружений, которые угрожают международному миру и безопасности. Мы также сделаем все возможное, чтобы у Ирана не было возможности получить ядерное оружие – ни сейчас, ни когда-либо. Соединенные Штаты поддерживают иранский народ, который стремится жить в стране экономических возможностей, прозрачного правительства и свободы от репрессий», – резюмировал глава внешнеполитического ведомства США.